Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Палестины с Национальным днем. Соответствующая публикация появилась на официальной странице ведомства в соцсети X.
«Искренне поздравляем народ и правительство Палестины с Национальным днем!», – говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of Palestine on the occasion of its National Day!
Happy National Day! 🇦🇿🇵🇸
@pmofa https://t.co/YwhCF83E3m
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 15, 2026