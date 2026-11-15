В понедельник в Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди, а в горных районах – снег. Об этом говорится в прогнозе Национальной службы гидрометеорологии.

В столице и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, которые в отдельных районах будут сильными. К утру осадки постепенно прекратятся, а сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха в столице ночью составит 7-9 градусов, днем – 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление – 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 60-65%.

В регионах страны местами также ожидаются дожди, в горных районах – снег. К вечеру осадки в большинстве районов прекратятся. Местами возможен туман. Ночью и утром западный ветер будет умеренным, однако в отдельных районах усилится.

В низменных районах температура воздуха ночью составит 5-9 градусов, днем – 14-17 градусов тепла. В горах ночью ожидается 3-7 градусов мороза, днем – от 0 до 3 градусов ниже нуля.