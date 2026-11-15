Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам просил Сергея Лаврова подливать ему водку во время встречи в Москве в 2017 году.

«Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова «Комсомольской правде».

По ее словам, позднее на организованный обед приехала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Ну тут даже мужчины удивились. Атмосфера английского паба, привезенная британкой, никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова», – добавила представитель российского МИД.

Ранее Джонсон рассказал, что во время визита в Москву в 2017 году Лавров якобы заставлял его пить водку у жаркого камина. Тогда британский политик приезжал на встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако тот, по словам Джонсона, отказался с ним разговаривать. После этого экс-премьер встретился с главой российского МИД.

«Я пытался перезагрузить отношения с Россией, и это закончилось катастрофой… В итоге я встретился с Лавровым. Понимаете, о чем я? Ужасный человек, совершенно безнадежный. Он заставил меня выпить огромное количество водки, сидя перед очень жарким камином. Это буквально напоминало какое-то наказание в викторианской частной школе. Это было ужасно», – заявил Джонсон.

Он также добавил, что тогда они «ни к чему не пришли».