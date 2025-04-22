Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

21 апреля в результате проведенных в зоне ответственности пограничного отряда «Лянкяран» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена переброска из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотических средств посредством БПЛА.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на приграничной территории обнаружено и изъято 6 килограммов 600 граммов марихуаны.