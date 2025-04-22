Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках расширения маршрутной сети в июне начнет выполнять регулярные рейсы из Баку в Шымкент.

Как сообщает AZAL, первый рейс в город, расположенный на юге Казахстана, состоится 28 июня.

Полеты по маршруту Баку-Шымкент-Баку будут выполняться три раза в неделю: из Баку в Шымкент — по понедельникам, средам и субботам, обратно – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Шымкент привлекает туристов своими уникальными памятниками архитектуры, древними мавзолеями и красивыми парками.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.