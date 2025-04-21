На поверхности Луны до сих пор лежат 96 пакетов с человеческими отходами — их оставили астронавты миссий 1969–1972 годов, чтобы освободить место для образцов лунного грунта, пишет Bild. Спустя десятилетия NASA решила заняться этой «исторической» проблемой и объявила конкурс на лучшую технологию утилизации лунных отходов.

В рамках программы LunaRecycle Challenge космическое агентство предлагает до 2,7 миллиона евро за эффективные решения по переработке как уже оставленных на Луне отходов, так и мусора, который будет образовываться в ходе будущих миссий и на лунных станциях.

«Нам нужно понимать, как минимизировать количество различных видов отходов и как их хранить, перерабатывать и использовать повторно в условиях космоса», — говорится в заявлении NASA.

Конкурс проводится в два этапа. Первый — Prototype Build Track, завершился в марте и касался работы с уже существующими отходами. Второй этап — Digital Twin Track, стартует в ближайшие недели и будет сосредоточен на разработке цифровых моделей и комплексных систем переработки для будущих лунных программ.

NASA подчёркивает, что предложенные решения должны быть адаптируемыми и для земных условий, чтобы иметь практическое применение и на нашей планете.