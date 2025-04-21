На освобожденных территориях с 14 по 20 апреля обнаружены и обезврежены 9 противотанковых, 60 противопехотных мин, 1072 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ).

Об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Согласно информации, от мин очищено 893,8 гектара территории.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, города Шуша, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.