Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Кардиналу Кевину Фарреллу в связи со смертью главы Святого Престола Папы Римского Франциска.

«Мы с глубокой скорбью восприняли известие о кончине Его Святейшества Франциска. В лице Папы Франциска международное единство и католический мир потеряли блестящего религиозного деятеля и великую личность с высокими духовными качествами, делом жизни которого было бескорыстное служение миру человечества.

Папа Франциск посвятил всю свою жизнь и деятельность сохранению общечеловеческих ценностей, содействию межрелигиозному и межкультурному взаимопониманию и идеалам гуманизма, он неустанно трудился ради установления взаимопонимания, единства и солидарности между людьми. Папа Франциск является примером глубоко осмысленной и достойной жизни, он заслужил огромную симпатию, глубокое уважение и почтение во всем мире за свои благородные дела, превосходящие человеческие ценности, за свои призывы к состраданию, сочувствию и духовному возвышению по отношению к людям, а также за свою доброту и бескорыстие.

Его Святейшество Франциск внес беспрецедентный вклад в развитие и укрепление дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Встречи с ним и наше искреннее общение навсегда останутся в моей памяти. Светлая память и богатое духовное наследие Папы Франциска навсегда останутся в сердцах и памяти.

Я разделяю скорбь этой большой утраты и выражаю Вам, Святейшему Престолу, и всем Вашим единоверцам глубочайшие соболезнования от себя лично и от имени народа Азербайджана», — говорится в письме Ильхам Алиева.