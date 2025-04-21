Задержаны лица, совершившие серию краж из платежных терминалов в Баку и Абшеронском районе.

Как сообщили в МВД, в одном из маркетов, расположенных на территории Абшеронского района, из платежного терминала было украдено 3567 манатов. По подозрению в совершении указанных преступных деяний сотрудниками Абшеронского районного управления полиции были задержаны 31-летний Юсиф Гусейнов, 27-летний Эльвин Ахмедов и 34-летний Эмин Юсифов.

В ходе расследования было установлено, что задержанные, взломав платежные терминалы в 11 магазинах в различных районах столицы, а также в Абшеронском районе, похитили из них денежные средства на общую сумму 38943 маната.

Совершенные ими кражи были также засняты с помощью камер видеонаблюдения.

Расследование продолжается.