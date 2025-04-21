Азиатский банк развития (АБР) утвердил техническую помощь на сумму 1,250 млн долларов США для подготовки проекта декарбонизации железнодорожного сектора в Азербайджане.

Финансирование предоставлено через Специальный фонд технической помощи (250 тыс. долларов) и Инновационный фонд «Умная энергия» (1 млн долларов).

Проект предусматривает поддержку гендерного равенства, борьбу с изменением климата, повышение устойчивости в экологической сфере и развитие институционального потенциала.

Акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» сосредоточится на декарбонизации, включая переход на возобновляемые источники энергии, что также должно снизить издержки, улучшить качество воздуха и создать новые «зеленые» рабочие места.