В период с января по март этого года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков было привлечено 1068 человек. Об этом говорится в информации рабочей группы, постоянно действующей при Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Из них 1 человек в возрасте до 18 лет, 68 человек в возрасте от 18 до 25 лет, 175 человек в возрасте от 26 до 29 лет, 824 человека в возрасте 30 лет и старше. Среди них 1034 мужчины и 34 женщины. Из лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 28 являются гражданами иностранных государств.