Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который находится в Армении в рамках регионального визита.

Пашинян приветствовал визит генерального секретаря ОДКБ и заявил, что он предоставляет хорошую возможность для обсуждения повестки двустороннего сотрудничества.

Феридун Синирлиоглу указал на то, что регион Южного Кавказа имеет стратегическое значение для ОБСЕ, и организация продолжит вносить свой вклад в продвижение повестки дня мира. Генсек ОБСЕ приветствовал усилия, предпринимаемые в этом направлении для обеспечения регионального мира и стабильности.

Стороны выразили надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Феридун Синирлиоглу при этом отметил, что есть большие возможности для достижения мира в регионе и их необходимо реализовать.