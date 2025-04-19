Беспилотник Bayraktar TB2 получил отечественный двигатель.

Об этом заявил Генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

«Bayraktar TB2 — самый заказываемый и массово производимый тактический БПЛА в своем классе в мире. Разработанный полностью собственными силами — от планера до авионики, компьютера управления полетом и всего программного обеспечения — изначально он использовал поршневой двигатель внутреннего сгорания.

В то время критики сосредоточились на том, что двигатель не был отечественным. Однако для этого класса БПЛА двигатель не имел решающего значения, поэтому мы отдали приоритет более стратегическим компонентам.

Разработка местного двигателя в то время была экономически нецелесообразной. Однако всемирный успех TB2 изменил ситуацию — он стал не только самой производимой, но и самой экспортируемой и проверенной в боях платформой в своем классе.

В связи с растущим спросом и для обеспечения безопасности нашей цепочки поставок мы начали работу по разработке высокопроизводительного местного двигателя.

При поддержке 40 национальных компаний в рамках SAHA Istanbul и полном финансировании Baykar наша команда разработала двигатель TM100, оснащенный тройным резервированием блоков управления, модульными силовыми блоками и усовершенствованной системой терморегулирования.

Теперь это самый совершенный двигатель в своем классе, и он уже прошел первые летные испытания», — отметил Байрактар.