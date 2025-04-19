Шведский перкуссионист и композитор Роберт Мехмет Икиз представил заглавную композицию к документальному фильму The Odin Code, снятому режиссёром Микаэлем Силькебергом.

Трек под названием Gavaldash был записан у подножия одноимённого камня — уникального природного феномена, издающего звуки, схожие с бубном. Камень расположен на территории историко-археологического заповедника Гобустан, неподалёку от Баку, передает АЗЕРТАДЖ.

Роберт Икиз — музыкант турецкого происхождения, выступавший более чем в 50 странах. В 2023 году он присоединился к команде Силькеберга, получив редкую возможность поработать с «звучащим камнем». В течение нескольких дней он записывал как звуки, извлекаемые из Гавалдаша, так и видеоматериалы, которые впоследствии вошли в фильм.

«Это был абсолютно уникальный опыт. Как только я услышал голос камня, вдохновение захлестнуло меня. Я никогда не слышал ничего подобного», — говорит Икиз.

По возвращении в свою студию в Стокгольме он превратил полевые записи в музыкальное полотно, добавив к ним акустические ударные и электронные элементы. Партию йайлы тамбура удалённо исполнил турецкий музыкант Дженк Эрдоган.

Фильм The Odin Code, уже показанный на международных фестивалях, содержит несколько оригинальных композиций, написанных Икизом. Однако Gavaldash впервые представлен публике как самостоятельный сингл. Трек уже доступен для прослушивания на Spotify, Apple Music, Amazon Music и других платформах, а также в видеоклипе на YouTube-канале музыканта.