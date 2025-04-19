В текущем году завершится ремонт железнодорожной станции Алят, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Проект реализуется для безопасного движения поездов по железнодорожной линии Баку — Беюк-Кясик, а также устранения сужения в Среднем коридоре (ТМТМ, Транскаспийский международный транспортный маршрут), отмечает АЖД.

В рамках развития и улучшения эффективности ТМТМ завершены строительство казахстанского терминала в порту города Сиань (КНР) и работы по модернизации и увеличению пропускной способности железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК), начато строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты, железнодорожной линии в обход Алматы, а также контейнерного терминала в порту Поти, запуск которого запланирован на текущий год.

Также, до середины 2025 года планируется строительство контейнерного хаба в порту Актау, а также приобретение казахстанской стороной собственных паромов, которые будут курсировать между портами Курык и Баку.

В Азербайджане идет строительство 2-й фазы Бакинского порта, увеличение пропускной способности сухогрузного причала и припортовых станций, а также планируется привлечение парка вагонов для железных дорог Азербайджана, активно идет модернизация железных дорог на участке Алят–Беюк-Кясик.

Грузинская сторона завершила модернизацию перевальной железной дороги и до конца 2025 года планирует приобрести дополнительные локомотивы, призванные также увеличить пропускную способность на маршруте.