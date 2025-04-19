Вступил в силу новый правовой механизм, освобождающий от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин импорт техники, технологического оборудования, устройств, сырья и материалов для использования на освобожденных территориях Азербайджана.

Соответствующие поправки в закон «О лицензиях и разрешениях» утвердил президент Ильхам Алиев.

Правом смогут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность на освобожденных территориях по сферам экономической деятельности и товарным номенклатурам, импорт которых освобожден от налогов и пошлин.

Новое правило вступает в силу с 1 января 2023 года и будет применяться до 1 января 2033 года.