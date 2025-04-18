В Венгрии дан старт работе над документальным фильмом, который имеет все шансы стать сенсационным. Правящая парламентская группа «Фидес» (Fidesz, Венгерский гражданский союз) работает над документальным фильмом о связях определённых сил Венгрии с международной коррупционной сетью в политике и СМИ, известной как скандал с USAID. Кроме того, партия также снимет отдельный фильм о десятилетней истории европейского миграционного кризиса. Об этом сообщает венгерский портал Hungary Today.

Азербайджанской аудитории вряд ли есть необходимость напоминать, что скандал с USAID (Агентство США по международному развитию) получил огласку после избрания Дональда Трампа президентом США. Как установили в Вашингтоне, администрация Байдена потратила 23 миллиарда долларов по всему миру на весьма сомнительные программы. В СМИ просачивались сведения о таких финансировавшихся USAID проектах, как «трансгендерная опера», но куда опаснее другое: деньги USAID шли на политическое влияние, финансирование фиктивных общественных организаций и активистов, а также подкуп журналистов. Группа Fidesz в Facebook предупреждает: «Цель администрации Байдена была ясна: как можно шире распространить экстремистскую либеральную идеологию в других странах и свергнуть правительства, которые ей сопротивляются».

Как теперь становится известно, коррупционная сеть USAID затронула и Венгрию: значительная часть венгерских НПО, политических структур и либеральных СМИ, заявляющих о своей независимости, получала финансирование из-за рубежа. Документальный фильм расскажет об этом, опираясь на документы, интервью и отчёты.

Давать оценку ещё не снятому документальному фильму — дело неблагодарное. Но то, о чём рассказывают в социальных сетях представители правящей парламентской группы в Венгрии, оставляет у азербайджанской аудитории стойкое ощущение дежавю. Достаточно вспомнить, как USAID под руководством близкой подруги Рубена Варданяна — Саманты Пауэр — финансировало в Азербайджане медиаструктуры вроде «Toplum TV» или «Абзац media», которые подавали себя как «ужасно независимые», но на самом деле выполняли проплаченные заказы своих грантодателей. Более того, расследование деятельности USAID в Азербайджане ещё продолжается, о чём было заявлено на самом высоком уровне, и вполне возможно, что мы узнаем ещё немало интересного о сомнительных и опасных проектах этой организации в нашей стране. Да и Рубен Варданян тоже может рассказать кое-что интересное — например, о том, как через фонд «Аврора», где в жюри, присуждавшее одноимённую премию, входила всё та же госпожа Пауэр, использовали средства для финансирования сети армянского террора «Немезис-2».

Однако это ещё не всё. «Планируется снять ещё один фильм, освещающий политическую историю нелегальной иммиграции: от решения венгерского правительства защитить страну, строительства пограничного забора, европейских дебатов и ответных действий лидеров ЕС, выступающих за иммиграцию», — отмечается в публикации группы Fidesz. Документальный фильм также приведёт примеры из других государств Европы, чтобы показать, во что превратились некоторые страны и города в результате неконтролируемой миграции.

А вот тут нужны подробности, которые очень редко афишируются в прессе. Сегодняшняя нелегальная миграция — это не только сотни тысяч человек, которые пытаются добраться откуда-нибудь из Северной Африки до вожделенного «шенгена». Это ещё и бизнес. Сначала — криминальный: дорога от «горячих точек» на Ближнем Востоке и в Северной Африке до Европы обходится в несколько тысяч евро. А потом… Потом соискатели вожделенного европейского рая попадают в лагеря для беженцев. Работать им не позволяется, можно только жить на пособие, пока власти рассматривают их прошения о предоставлении политического убежища. И вот здесь начинается самое интересное. С момента прибытия «нелегалов» в вожделенный «шенген» на них тратятся очень приличные суммы денег. И вокруг этих денег вьются, пардон, как мухи, разного рода активисты правозащитных организаций — они же получатели грантов от USAID. Которые «точно знают», кому из таких стран надо предоставлять убежище, а кому — не очень, кого «ну до ужаса» преследуют на родине и т. д., и т. п.

В азербайджанских СМИ уже рассказывалось о масштабной афере, при помощи которой мифическим политическим беженцам из Азербайджана «помогали» получить вожделенное политическое убежище в Германии. Всё закончилось громким скандалом, депортацией десятков человек и вполне законными вопросами: а что теперь? Будет ли расследование в самой Германии? И коснётся ли оно правозащитников?

Свои вопросы и у властей Турции: каким образом в странах Европы получали убежище лица, которых Анкара разыскивала за террор? Прежде всего речь идёт о членах РКК, но среди тех, кто получил европейскую защиту, есть и члены радикальных джихадистских группировок.

Ну и, конечно, никто не отменял обычной коррупции. Когда за деньги — и очень большие деньги — могут внести хоть в список политзаключённых, хоть в число «оппозиционных активистов» и «борцов за демократию».

И очень хочется, чтобы за расчистку этих «авгиевых конюшен» тоже взялись всерьёз.