Иранские вооруженные силы провели парад в честь Дня армии, продемонстрировав российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в национальном камуфляже и современные ракетные системы собственного производства.
Среди представленной техники — российские С-300, адаптированные под иранские стандарты, ракеты средней дальности «Фатх-360», зенитные комплексы «Саяд-3», системы ПВО «Маджид», самонаводящиеся торпеды «Вальфаджр», танк Зульфикар 3, штурмовое оружие Mosaf 2, танк «Тиам», Танк «Сулейман 402», бронетранспортер Roin Tan.