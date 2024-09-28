В результате нападения Израиля на Бейрут, в котором погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла, также был убит генерал-майор Аббас Нилфурушан, один из командующих Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

По данным официального иранского новостного агентства IRNA, генерал-майор Нилфурушан, заместитель командующего специального подразделения КСИР «Аль-Кудс», погиб в результате нападения Израиля на Бейрут.

Генерал-майор Нилфурушан, служивший в составе Сил «Аль-Кудс», заменил в апреле генерала Мохаммада Риза Захиди, который погиб в результате израильской атаки на консульство Ирана в Дамаске.

Нилфурушан был известен как один из ключевых военных командиров для Ирана в составе Сил «Аль-Кудс» благодаря своему длительному сотрудничеству с поддерживаемыми Ираном группами в Ливане и Палестине.