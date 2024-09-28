Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил недовольство мирными инициативами Китая по окончанию войны в Украине на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И. Он заявил, что заявления Пекина о мире «не сходятся» с тем, что Китай продолжает поддерживать военно-промышленный комплекс России, что помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы для продолжения конфликта.

«Когда Пекин говорит о желании мира, но при этом позволяет своим компаниям поддерживать Путина, это не согласуется», — отметил Блинкен.

Ван И ответил, что Китай всегда подчеркивал необходимость мирного разрешения конфликта и призвал США прекратить «клевету» и санкции, которые, по его словам, разжигают конфронтацию.

«США должны прекратить очернять Китай и перекладывать на него вину, вводить санкции без разбора и использовать это как предлог для разжигания конфронтации», — сказал он (цитата по РБК).

В то же время, Китай провел первую встречу «Друзей мира» — группы стран Глобального Юга — в рамках Генассамблеи ООН. Участниками встречи стали Алжир, Боливия, Бразилия, Египет, Замбия, Индонезия, Казахстан, Кения, Китай, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка.

В совместном коммюнике страны поддержали китайско-бразильский план, призывая к прекращению боевых действий и началу переговоров, а также подчеркнули важность всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования конфликта на основе Устава ООН.

«Друзья мира» также призвали к деэскалации, осудили атаки на гражданскую ядерную инфраструктуру и энергетические объекты и выступили против применения оружия массового уничтожения.