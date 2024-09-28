Правительство Ирана выражает соболезнования ливанскому народу и примет соответствующие меры после удара израильских ВВС по подземному штабу “Хезболлы” на юге Бейрута.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

“Правительство Исламской Республики Иран примет меры в связи с последним преступлением сионистов и всегда будет на стороне ливанского народа и оси сопротивления”, – приводит фрагмент обращения иранского президента агентство Tasnim.

Пезешкиан выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших при ударе и назвал произошедшее военным преступлением, “еще раз раскрывшим террористическую сущность этого режима”.