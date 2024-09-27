Китай передал России целый ряд беспилотников, чтобы протестовать их в Украине, сообщает The Times.

По информации издания, соглашение состоялось в прошлом году.

Западные чиновники считают, что сейчас есть «четкие доказательства того, что китайские компании снабжают Россию смертоносным оружием для использования в Украине».

В новом докладе, который получили власти Запада, сообщается, что одна из китайских компаний отправила в Россию для испытаний ряд специально разработанных военных беспилотников, конечным пунктом назначения которых была Украина.

Также ИЭМЗ «Купол», дочерняя компания российской государственной оружейной компании «Алмаз-Антей», разработала и провела летные испытания новой модели беспилотника «Гарпия-3» (G3) в Китае с помощью местных специалистов, заявлено в одном из документов.

В этом году ИЭМЗ «Купол» направил в министерство обороны России отчет о проделанной работе. В последующем ИЭМЗ «Купол» сообщил министерству обороны, что удалось наладить масштабное производство беспилотников, включая G3, на заводе в Китае.