Месси может уехать в родной клуб для завершения карьеры

137 Просмотров

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси может не продлить контракт с «Интер Майами» в 2025 году и уехать в родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз», чтобы завершить в нем карьеру, пишет AS со ссылкой на каталонскую газету El Nacional.

Контракт 37-летнего Месси с клубом MLS истекает в декабре следующего года. Аргентинец пока не говорил о планах продлить соглашение. При этом нападающий еще в 2016 году сказал, что «если бы завтра вернулся в Аргентину, то хотел бы сыграть за «Ньюэллс».

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в родном городе Месси Росарио, футболист был его игроком в 1995–2000 годах, после чего перешел в «Барселону».