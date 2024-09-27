«Карабах» проиграл «Тоттенхэму» (фото, видео) |
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти |
Стало известно, что вошло в новый пакет военной помощи США Украине (список) |
Байрамов встретился с Байденом (фото) |
Баку и Ереван приложат дополнительные усилия для заключения мира |
Президент Алиев обнародовал публикацию в связи с Днем памяти |
Блинкен высказался о ядерных угрозах Путина |
Армяне открыли огонь в направлении Нахчывана |
Байрамов и Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке (фото, видео) |
Главное Спорт

Месси может уехать в родной клуб для завершения карьеры

Месси может уехать в родной клуб для завершения карьеры

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси может не продлить контракт с «Интер Майами» в 2025 году и уехать в родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз», чтобы завершить в нем карьеру, пишет AS со ссылкой на каталонскую газету El Nacional.

Контракт 37-летнего Месси с клубом MLS истекает в декабре следующего года. Аргентинец пока не говорил о планах продлить соглашение. При этом нападающий еще в 2016 году сказал, что «если бы завтра вернулся в Аргентину, то хотел бы сыграть за «Ньюэллс».

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в родном городе Месси Росарио, футболист был его игроком в 1995–2000 годах, после чего перешел в «Барселону».

Теги:
Из этой рубрики
"Карабах" проиграл "Тоттенхэму" (фото, видео)
Спорт

«Карабах» проиграл «Тоттенхэму» (фото, видео)

2024/09/27, 01:29
Месси может уехать в родной клуб для завершения карьеры
Спорт

Месси может уехать в родной клуб для завершения карьеры

2024/09/27, 00:31
Бекхэм работает над собой на тренажерах (видео)
Спорт

Бекхэм работает над собой на тренажерах (видео)

2024/09/26, 22:36
Тайсон Фьюри не прочь побаловаться пивом
Спорт

Тайсон Фьюри не прочь побаловаться пивом

2024/09/26, 00:45
Мбаппе получил тяжелую травму
Спорт

Мбаппе получил тяжелую травму

2024/09/25, 21:24
В Азербайджане создан футбольный клуб «Ханкенди»
Спорт

В Азербайджане создан футбольный клуб «Ханкенди»

2024/09/24, 15:29
Капитан «Барселоны» получил серьезную травму
Спорт

Капитан «Барселоны» получил серьезную травму

2024/09/24, 01:00
Азербайджанские борцы завоевали две медали в Мировой серии
Спорт

Азербайджанские борцы завоевали две медали в Мировой серии

2024/09/23, 13:55
УЕФА оштрафовал "Карабах" на €28 500
Спорт

УЕФА оштрафовал «Карабах» на €28 500

2024/09/23, 12:11