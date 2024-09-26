Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства

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Президент США Джо Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий.

Об этом говорится в заявлении главы государства о поддержке Украины со стороны США, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я дал указание Министерству обороны выделить все оставшиеся средства на оказание помощи в области безопасности, которые были выделены Украине, до конца моего срока полномочий», – подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что санкционировал выделение Украине оставшихся $5,5 млрд из тех средств, которые были выделены конгрессом США. Также подчеркивается, что минобороны США передаст Киеву военную помощь в размере $2,4 млрд. Туда войдут средства противовоздушной обороны, БПЛА и снаряды.