Турция опровергла изменения в подходах по С-400 и F-35

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Изменения в подходах Турции и США к вопросам ЗРС С-400 или истребителям F-35 отсутствуют. Об этом заявил источник в Минобороны Турции, слова которого приводит телеканал TRT.

«В этом вопросе не нужно доверять новостям из третьих стран, которые пытаются сформировать определенный взгляд на ситуацию. Пока никаких изменений у Турции или США в отношении С-400 и F-35 нет», – отметили в МО.

Таким образом в ведомстве отреагировали на публикацию в греческой прессе о том, что США якобы предложили Турции передислоцировать С-400 на базу Инджирлик под американский контроль в обмен на возвращение Анкары в программу F-35.

«Мы всегда подчеркиваем, что союзники не имеют права налагать ограничения или санкции друг на друга, это противоречит духу альянса [НАТО]. Мы ожидаем, что наши союзники примут решения в соответствии с духом альянса и принципами коллективной безопасности и снимут все явные или неявные ограничения», – добавили в МО.