В Израиле рассказали, до каких пор будут продолжать военную операцию в Ливане

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Израиль намерен продолжать военную операцию в Ливане «до победы» над вооруженными формированиями шиитского движения «Хезболлах».

Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац.

«Перемирия на севере не будет. Мы продолжим борьбу с террористической организацией «Хезболлах» со всей мощью до победы и благополучного возвращения жителей севера в свои дома», – написал он в X.

Одновременно канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступила с опровержением сообщений о возможности скорого прекращения огня в Ливане на основе предложения США и Франции.