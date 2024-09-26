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Минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру

Минобороны Китая назвало США самой большой угрозой миру

Соединенные Штаты являются угрозой миру, а также источником вооруженных конфликтов, заявил официальный представитель минобороны Китая Чжан Сяоган. Его цитирует РИА Новости.

«Всем известно, что США являются самой большой угрозой миру во всем мире и источником войн и конфликтов. <…> Разыгрывание «китайской карты» не может решить собственные проблемы США», — сказал Сяоган на брифинге.

По его словам, Штатам следует «правильно» воспринимать Китай и делать то, что сохранит отношения между КНР и США, а также приведет к укреплению мира и стабильности.

Представитель китайского минобороны также подчеркнул, что военная политика Пекина носит строго оборонительный характер, поскольку страна стремится построить «мир во всем мире».

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