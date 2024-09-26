В Азербайджане в этом году домашние животные кусали людей чаще, чем бездомные

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За прошедший период 2024 года в Азербайджане зафиксировано 29 489 случаев укусов животных.

Об этом сказала и.о. завотделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айтекин Гурбанова.

Она отметила, что 16 334 случая совершены домашними животными (собаками, кошками), а 13 155 случая – бездомными или иными животными (собаками, кошками, крысами).

В 2024 году число укушенных животными сократилось на 800 человек в годовом сравнении. Всем пострадавшим была введена антирабическая вакцина. Случаев заболевания бешенством в отчетном периоде не зафиксировано.