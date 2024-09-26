Кобахидзе: Грузия приветствует процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией

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Грузия приветствует процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он упомянул, что Грузия, понимая ключевую роль мира, взяла на себя инициативу превратить постконфликтный Южный Кавказ в регион новых возможностей. Премьер-министр выразил поддержку процессу мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, особо отметив усилия по нормализации отношений с соседними странами.

«Мы готовы предложить формат регионального сотрудничества, который будет способствовать диалогу и укреплению доверия между государствами, чтобы гарантировать, что разногласия останутся в прошлом», — подчеркнул Кобахидзе.