Кобахидзе обратился к Абхазии и Южной Осетии и призвал к «взаимному прощению»

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом «жить в едином грузинском государстве» и заявил, что видит путь к восстановлению территориальной целостности страны через «взаимное прощение».

Он сказал об этом, выступая с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает «Интерфакс».

«Хотел бы обратиться к нашим людям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии (…) Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране», – заявил Кобахидзе.

Позже он сказал грузинским журналистам, что восстановление территориальной целостности Грузии является первостепенной задачей властей.

«Наша задача мирным путем восстановить целостность государства и путь в этом направлении проходит через взаимное прощение и взаимное примирение», – сказал Кобахидзе.