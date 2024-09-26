Байрамов и Мирзоян сели за стол переговоров (фото) |
Баку и Пекин обменялись мнениями по военно-техническому сотрудничеству (фото) |
«Модель развития Азербайджана оправдала себя». Полный текст сегодняшней речи Алиева |
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о военном сотрудничестве |
Азербайджан выдвинул условия иностранным нефтяным компаниям |
Офис Нетаньяху: Израиль ведет боевые действия «в полную силу» и игнорирует призывы к перемирию |
Ильхам Алиев провел совещание с экономическим блоком правительства |
Ведутся переговоры о передаче Азербайджану турецких систем предупреждения ракетной атаки |
МИД Азербайджана обвинил Макрона в подготовке Армении к реваншизму |
Главное Политика

Кобахидзе обратился к Абхазии и Южной Осетии и призвал к «взаимному прощению»

Кобахидзе обратился к Абхазии и Южной Осетии и призвал к "взаимному прощению"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом «жить в едином грузинском государстве» и заявил, что видит путь к восстановлению территориальной целостности страны через «взаимное прощение».

Он сказал об этом, выступая с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает «Интерфакс».

«Хотел бы обратиться к нашим людям по другую сторону линии оккупации, в Абхазии и Цхинвальском регионе. Все наши шаги направлены на помощь нашему народу. И однажды мы вместе с нашими детьми сможем жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии (…) Мы должны восстановить все разрушенные мосты в нашей стране», – заявил Кобахидзе.

Позже он сказал грузинским журналистам, что восстановление территориальной целостности Грузии является первостепенной задачей властей.

«Наша задача мирным путем восстановить целостность государства и путь в этом направлении проходит через взаимное прощение и взаимное примирение», – сказал Кобахидзе.

Теги:
Из этой рубрики
Армения одобрила регламент делимитации границы с Азербайджаном
Политика

Армения одобрила регламент делимитации границы с Азербайджаном

2024/09/26, 18:46
Байрамов и Мирзоян сели за стол переговоров (фото)
Политика

Байрамов и Мирзоян сели за стол переговоров (фото)

2024/09/26, 18:33
МИД Узбекистана рекомендует России "заниматься своими делами"
Политика

МИД Узбекистана рекомендует России «заниматься своими делами»

2024/09/26, 18:27
«Модель развития Азербайджана оправдала себя». Полный текст сегодняшней речи Алиева
Политика

«Модель развития Азербайджана оправдала себя». Полный текст сегодняшней речи Алиева

2024/09/26, 18:00
Джейхун Байрамов: Есть ряд вопросов, препятствующих подписанию мирного договора с Арменией
Политика

Джейхун Байрамов: Есть ряд вопросов, препятствующих подписанию мирного договора с Арменией

2024/09/26, 17:27
Выставка ADEX: триумф Азербайджана, страхи Армении и… французский провал
Политика

Выставка ADEX: триумф Азербайджана, страхи Армении и… французский провал

2024/09/26, 12:41
Кобахидзе: Грузия приветствует процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией
Политика

Кобахидзе: Грузия приветствует процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией

2024/09/26, 11:12
Иран обещает заступиться за Ливан в случае войны
Политика

Иран обещает заступиться за Ливан в случае войны

2024/09/26, 11:04
Кобахидзе обратился к Абхазии и Южной Осетии и призвал к "взаимному прощению"
Политика

Кобахидзе обратился к Абхазии и Южной Осетии и призвал к «взаимному прощению»

2024/09/26, 10:29