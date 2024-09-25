Эльнур Мамедов на встрече глав МИД G20 (фото) |
США предоставят Украине военную помощь на более чем $8 млрд |
Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии |
США с нетерпением ожидают результатов COP29 |
Азербайджанцам не рекомендуется посещать районы, близкие к границе Израиля с Ливаном |
Азербайджан завершает модернизацию Су-25 |
Баку: Нет региона под названием «Нагорный Карабах» |
Хаменеи: Этот ущерб неспособен поставить «Хезболлах» на колени |
Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю |
Главное Мир

Глава МИД Германии резко раскритиковала представителя России в ООН

Глава МИД Германии резко раскритиковала представителя России в ООН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок жестко обратилась к российскому представителю в ООН Василию Небензе, сообщает BILD.

«Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными им девочками-подростками. Но вы не можете обмануть весь мир», — сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По данным украинского правительства, с начала войны Россия похитила не менее 19,5 тысяч детей, и на данный момент Украине удалось вернуть менее четырёхсот из них.

«Россия совершает эти преступления уже 923 дня, 923 дня детей похищают и мучают. Мы не успокоимся, пока дети не вернутся в свои семьи», — продолжила Бербок, а затем напомнила, что российский представитель отказывается от диалога по важных проблемам и «всегда покидает зал [ООН] после своего выступления».

Во время обсуждения войны в Украине российский посол Василий Небензя со скучающим видом читал что-то в смартфоне, а после своей речи действительно покинул зал заседания.

Теги:
Из этой рубрики
ВОЗ публикует чудовищную статистику смертности от змеиных укусов
Мир

ВОЗ публикует чудовищную статистику смертности от змеиных укусов

2024/09/26, 01:00
Маск прокомментировал слухи о романе с премьер-министром Италии
Мир

Маск прокомментировал слухи о романе с премьер-министром Италии

2024/09/25, 21:53
Дуров поселился в люксовом парижском отеле
Мир

Дуров поселился в люксовом парижском отеле

2024/09/25, 20:55
Турция предоставила Ливану партию гумпомощи (видео)
Мир

Турция предоставила Ливану партию гумпомощи (видео)

2024/09/25, 18:55
Хаменеи: Этот ущерб неспособен поставить "Хезболлах" на колени
Мир

Хаменеи: Этот ущерб неспособен поставить «Хезболлах» на колени

2024/09/25, 18:00
23 тысячи беженцев из Ливана пересекли границу с Сирией за двое суток
Мир

23 тысячи беженцев из Ливана пересекли границу с Сирией за двое суток

2024/09/25, 17:56
Израиль стягивает дополнительные войска к границе с Ливаном
Мир

Израиль стягивает дополнительные войска к границе с Ливаном

2024/09/25, 17:29
Украина нашла «идеального посредника» в переговорах с Россией
Мир

Украина нашла «идеального посредника» в переговорах с Россией

2024/09/25, 17:17
Турецкий певец умер во время выступления
Мир

Турецкий певец умер во время выступления

2024/09/25, 17:10