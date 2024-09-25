Россия создала в Китае секретный проект: что о нем известно

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Россия разработала и запустила производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия в Китае, предназначенных для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, российская компания ИЭМЗ «Купол», дочерняя структура государственной корпорации «Алмаз-Антей», разработала беспилотник под названием «Гарпия-3» и провела его летные испытания с участием китайских специалистов.

В последующем, компания «Купол» сообщила Минобороны РФ, что наладила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для применения в войне против Украины.

Китайские власти заявили, что не располагают сведениями о подобных проектах, подчеркнув строгий контроль над экспортом военной продукции, включая беспилотные летательные аппараты.

Аналитики отмечают, что если факт поставки китайских беспилотников подтвердится, это станет важным событием. По словам Фабиана Хинца, эксперта Международного института стратегических исследований, до сих пор Китай поставлял России товары двойного назначения, но не целые системы вооружения.

Дрон «Гарпия-3» может преодолевать около 2000 км с полезной нагрузкой 50 кг, согласно отчетам «Купола». Образцы «Гарпия» и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в российский «Купол» для дальнейших испытаний.

Согласно документам, изученным Reuters, «Купол» получил семь военных беспилотников китайского производства, включая два «Гарпия-3», в свою штаб-квартиру в российском городе Ижевске.

По словам двух источников в европейской разведке, доставка образцов беспилотников в «Купол» стала первым конкретным свидетельством того, что с начала войны в Украине в феврале 2022 года их агентство обнаружило целые БПЛА, произведенные в Китае, которые поставляются в Россию.