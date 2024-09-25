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В Азербайджане произведен БПЛА «Зангезур» (фото)

В Азербайджане произведен БПЛА "Зангезур" (фото)

В Азербайджане произведен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Зангезур».

БПЛА впервые демонстрируется на Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024 в Баку, сообщает Trend.

Основное назначение БПЛА вертикального взлета и посадки (VTOL) предназначено для радиоэкологического мониторинга.

Использование БПЛА для устранения радиации, оставшейся в почве после работ по разминированию на освобожденных от оккупации территориях сэкономит время.

БПЛА также можно модернизировать и использовать во время боя.

 

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