В Азербайджане произведен БПЛА «Зангезур» (фото)

В Азербайджане произведен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Зангезур».
БПЛА впервые демонстрируется на Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024 в Баку, сообщает Trend.
Основное назначение БПЛА вертикального взлета и посадки (VTOL) предназначено для радиоэкологического мониторинга.
Использование БПЛА для устранения радиации, оставшейся в почве после работ по разминированию на освобожденных от оккупации территориях сэкономит время.
БПЛА также можно модернизировать и использовать во время боя.