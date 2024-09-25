Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю

«Хезболла» в последние дни призывала Иран нанести удар по Израилю, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Тегеран ответил, что «сейчас неподходящее время» для таких действий, поскольку президент Масуд Пезешкиан находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.
На брифинге в США Пезешкиан заявил, что Израиль стремится к эскалации войны в регионе, в то время как Иран не намерен попасть в эту «ловушку».
Источники также отмечают, что армия Израиля стремится избегать шагов, которые могут предоставить Ирану повод для участия в боевых действиях.