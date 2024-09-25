Байден вычеркнул из списка Кобахидзе

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Администрация президента Соединённых Штатов Америки отменила приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на приём, который президент Джо Байден традиционно проводит в Нью-Йорке, для мировых лидеров, участвующих в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает «Голос Америки». Прием состоится сегодня, 25 сентября.

Изданию информацию, о том, что Кобахидзе исключен из списка приглашенных на прием президента, подтвердили высокопоставленный представитель администрации Байдена и источник в Конгрессе.

Кроме того, администрация США отказалась от всех встреч с премьер-министром Грузии и делегацией. Среди отказавшихся встречаться с Кобахидзе – советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает «Голос Америки», причиной решения являются «антидемократическое поведение грузинского правительства и ряд шагов, в том числе принятие закона об «иноагентах», действия Антикоррупционного бюро против неправительственных организаций, а также заявления правящей силы о запрете оппозиционных партий».