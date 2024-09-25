В Азербайджане будет создан Твиннинг-центр по кибердипломатии

128 Просмотров

В Азербайджане будет создан Твиннинг-центр по кибердипломатии. В связи с этим 24 сентября Госслужба специальный связи и информационной безопасности Азербайджана, Институт развития и дипломатии и НИИ Румынии по информатике подписали Меморандум взаимопонимания, сообщает Minval.az.

Согласно Меморандуму, с целью развития навыков, образования и исследований в области кибердипломатии начнёт свою работу Твиннинг-центр по кибердипломатии, основная задача которого заключается в расширении международного сотрудничества в области цифрового управления.

Стороны, подписавшие документ, отметили важность обмена опытом и знаниями по кибердипломатии, а также разработки программ по информационной безопасности.

Отметим, что Меморандум подписан заместителем начальника Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности генерал-майором Аллахвераном Исмайловым, директором Института развития и дипломатии Фаризом Исмаилзаде и научным руководителем НИИ по информатике Румынии Кармен-Еленой Джирну.