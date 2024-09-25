СМИ: Грузия поставляет люксовые автомобили в Россию в обход западных санкций

190 Просмотров

Грузия стала важным транзитным маршрутом для поставок люксовых автомобилей в Россию, несмотря на западные санкции, введенные после начала конфликта в Украине. Об этом информирует британское издание SkyNews.

По информации издания, в настоящее время на грузинских дорогах можно наблюдать характерные колонны грузовиков, которые перевозят автомобили в Россию. Среди них наиболее популярными являются машины марок Mercedes и Porsche. Их транспортируют к российской границе из автосалонов в Тбилиси или черноморских портов Батуми и Поти.

Отмечается, что на границе машины оставляют на несколько дней для оформления документов. На стоянках можно увидеть Porsche Cayenne, Range Rover и Mercedes G-Class, Lamborghini Urus, среди которых много автомобилей 2024 года выпуска.