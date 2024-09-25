Байрамов на встрече с генсеком СЕ обозначил обеспокоенность Баку предвзятым отношением ПАСЕ

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы сотрудничества, основанного на взаимных интересах. Джейхун Байрамов обратил внимание на позицию Азербайджана по многим вопросам в рамках деятельности Совета Европы.

Кроме того, была выражена обеспокоенность предвзятым отношением Парламентской ассамблеи Совета Европы к Азербайджану, что наносит значительный ущерб имиджу и репутации Совета Европы в целом.