Азербайджан представил лазерное оружие Fireforce (видео)

680 Просмотров

В Азербайджане на выставке ADEX-2024 представили первое лазерное оружие отечественного производства — Fireforce, сообщает Minval.az.

Fireforce — мощное лазерное оружие азербайджанского производства, разработанное местными конструкторами. Оно предназначено для уничтожения вражеских позиций и техники. В будущем модернизация системы позволит поражать вражеские беспилотники. На сегодняшний день дальность поражения составляет 1000 метров. Система весом 900 кг установлена на базе броневика Toyota Hilux.