Лукашенко объявил о необходимости Беларуси готовиться к возможной войне

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Беларуси необходимо и далее укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне, передает БелТА.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было», — сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что пока белорусские власти не наблюдают «тенденций к развязыванию против нас войны», хотя обстановка и остается напряженной.