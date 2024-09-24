Азербайджан на выставке ADEX 2024 представил свою авиабомбу (фото)

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На Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Баку впервые представлены снайперские винтовки азербайджанского производства YST24 и YST24 N, поражающие цель на расстоянии 1100-1200 метров, сообщает Minval.az.

Оружие отличается лёгким весом (3800 гр.). В производстве использован пластик. Использование композитных частей не только облегчает продукцию, но и защищает от внешних воздействий.

Представлена также авиабомба азербайджанского производства, успешно прошедшая испытания.

Оборонно-промышленный холдинг «Азерсилах» представил на своем стенде пулеметы, разработанные местными конструкторами, поражающие цель на расстоянии 2000 метров.

Зарина Оруджалиева