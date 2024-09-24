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Песков отреагировал на заявление Пезешкиана

Песков отреагировал на заявление Пезешкиана

Россия продолжит разъяснять свою позицию по Украине в контактах с Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что он готов обсудить ситуацию в Украине с представителями европейских стран и США.

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины нашим иранским друзьям», – сказал он.

«У нас [c Ираном] весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», – добавил Песков.

Напомним, иранский президент на полях Генеральной Ассамблеи ООН также заявил, что Тегеран «никогда не одобрял агрессию против территории Украины».

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