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Руководство минобороны приняло участие в открытии международной оборонной выставки ADEX (фото)

Руководство минобороны приняло участие в открытии международной оборонной выставки ADEX (фото)

24 сентября в Бакинском Экспо-Центре состоялась церемония открытия 5-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX.

Как сообщает минобороны, в церемонии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства.

Для участия в выставке, организованной по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности и Министерства обороны Азербайджана, в нашу страну съехались представители многих компаний и официальные делегации из разных стран.

На выставке впервые представлен стенд Министерства обороны. На стенде экспонируются современные системы вооружения, находящиеся на вооружении, в том числе и оснащение сил специального назначения. В то же время представлены возможности ремонтных предприятий, подчиненных Министерству обороны.

На выставке также представлена подробная информация об учебных заведениях специального назначения, находящихся в подчинении Национального университета обороны.

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