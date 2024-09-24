Зеленский: Война близка к завершению

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины «ближе к завершению», чем многие думают, и призвал союзников укреплять украинскую армию.

«План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно». «Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны», — сказал Зеленский в интервью ABC News.

Украинский президент с воскресенья находится в США с официальным визитом. Он планирует представить украинский «план победы».