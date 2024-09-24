«Рособоронэкспорт» демонстрирует в Баку РЭБ «Лесочек» и комплекс для защиты от роя беспилотников

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Холдинг «Росэлектроника» в рамках выставки ADEX-2024 в Азербайджане впервые демонстрирует за рубежом модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», способный подавлять каналы управления БПЛА, сообщили в госкорпорации.

Там добавили, что «Лесочек» включает в себя малогабаритные передатчики помех и производится в нескольких модификациях. В Азербайджане был показан вариант, предназначенный для установки на командно-штабной машине на базе грузового автомобиля, который дополнительно снабжен функцией подавления спутниковой радионавигации и каналов управления коммерческих беспилотников.

Остальные модификации комплекса обеспечивают защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Эти устройства могут быть установлены на пути военных колонн, на стоянках и в движении железнодорожных составов. Также предусмотрен носимый вариант комплекса, который отличается небольшими размерами и весом и представляет собой кейс с оборудованием.

Носимый «Лесочек» рассчитан на защиту охраняемых лиц от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, может применяться в помещениях для блокировки нежелательных радиосигналов и защиты конфиденциальной информации во время служебных мероприятий.

Кроме того, на выставке демонстрируется российский комплекс для защиты от роя беспилотных летательных аппаратов РБ-504П-Э», который способен обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации дронов. Аппарат может работать в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия «рою» дронов.