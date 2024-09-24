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В Баку задержаны лица, оказавшие сопротивление полиции при побеге

В Баку задержаны лица, оказавшие сопротивление полиции при побеге

В Баку задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, которые пытались сбежать, не подчинившись приказу сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 24 сентября около 03:44 на ул. З. Ахмедбекова в Ясамальском районе Баку сотрудники полиции приказали остановиться автомобилю Toyota Prius (госномер 77-XS-413), в котором находились лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Автомобиль остановился только на территории Насиминского района после столкновения с препятствием, находившиеся в машине лица оказали сопротивление сотрудникам полиции и пытались бежать.

Был сделан предупредительный выстрел из табельного оружия, задержаны ранее судимые Исмаилов Бахтияр, 1991 г.р. и Аждаров Аждар, 1980 г.р. Последний был госпитализирован.

В машине были обнаружены героин, метамфетамин, сильнодействующие лекарственные препараты.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, следственные действия продолжаются.

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