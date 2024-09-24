Министр обороны Италии прибыл в Баку (фото)

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По приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 24 сентября министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл в Баку для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX».

Итальянскую делегацию в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов и другие представители руководящего состава министерства.

Во время пребывания в Азербайджане итальянский гость проведет встречи, посвященные обсуждению перспектив азербайджано-итальянского военного сотрудничества и другим вопросам.