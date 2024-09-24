К доктринальной речи президента

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Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева перед новым составом Милли Меджлиса, наряду с его инаугурационной речью в феврале этого года, войдёт отдельной главой в полное собрание выступлений главы Азербайджанского государства. В ней руководитель страны в сжатой, но одновременно всеобъемлющей форме подвел итог всему послевоенному периоду истории нашей Родины.

Глава государства выделил основные цели, которые были поставлены перед страной сразу после восстановления в 2020-м году суверенитета над большей частью оккупированных территорий, обозначил направления, на которые было сфокусировано главное внимание правительства и на реализацию которых были брошены все усилия нации. Это и восстановление разрушенных поселений, и возвращение в родные места вынужденных переселенцев, и осуществление амбициознейших по своей сложности инфраструктурных проектов, и вопросы укрепления обороноспособности и защиты границ в труднодоступных регионах, и естественно, нынешнего положения переговорного процесса с Арменией.

Отдельно коснулся президент международной обстановки и тех процессов, которые сопровождали и окружали нас все эти четыре года со дня окончания 44-дневной войны. Вновь с предельной откровенностью были названы своими словами те негативные факторы и акторы, которые были брошены против нас теми международными игроками, которые так и не смогли переварить неожиданную для них и непредвиденную ими победу нашего народа.

Глава государства вновь призвал руководство Армении не полагаться на далеких покровителей, которых в действительности мало заботит судьба армянского народа. Он также отметил, что эти силы, которые сегодня вооружают Армению, советуют ей тянуть с мирным процессом и устраивают шоу с биноклями на условной границе, будут, наряду с самим Ереваном, нести равную ответственность за незавидный исход, в котором неизбежно окажется соседнее государство.

Запомнились также наставления, данные президентом молодому поколению. Тезисы, озвученные недавно в Ханкенди перед студенческо-преподавательским составом Карабахского университета, прозвучали теперь и в стенах Милли Меджлиса в ходе выступления перед новоизбранными депутатами. Воспитание в патриотическом духе исходит из двух источников – семья и школа, подчеркнул Ильхам Алиев. Когда-нибудь нынешнее молодое поколение примет эстафету управления государством и взвалит на свои плечи нелегкий груз ответственности за нацию. Поэтому очень важно уже в молодом возрасте видеть, откуда исходят угрозы, и различать друзей от улыбчивых недругов. Индикатор же дружбы очень простой: кто поддерживал наше правое дело в ходе 44-дневной войны и поздравил нас с Победой, тот нам друг. А кто нет, тот и не может считаться другом.

Речь президента Алиева перед новым составом народных избранников достойна многократного прослушивания. Ее можно с полной уверенностью назвать доктринальной. Теперь перед депутатами открыт новый пятилетний срок службы во благо азербайджанского народа. Пожелаем им опираться в своей работе на посылы, которые обозначил в своей речи глава государства.

В добрый путь!

Вугар Сеидов