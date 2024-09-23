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Эксперты ANAMA отчитались о работе за неделю

Эксперты ANAMA отчитались о работе за неделю

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, выполненных на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных с 16 по 22 сентября в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди, были обнаружены и обезврежены 74 противопехотных, 168 противотанковых мин и 491 неразорвавшийся боеприпас.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 968,3 гектара.

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