Глава Союза мусульманских ученых призвал ополчиться против Израиля |
Япония обвинила Россию в воздушном вторжении |
Алиев о мирном договоре с Арменией: неадекватный шаг был неожиданным |
Алиев рассказал, что закрытие сухопутных границ спасло страну от катастроф |
Ильхам Алиев: Мы должны быть готовы к этому |
Алиев: Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать |
Франция направила на Мартинику спецподразделение полиции, запрещённое 65 лет назад |
Алиев провозгласил задачей номер 1 наращивание военной мощи страны из-за реваншистов в Армении |
США продолжают готовить Армению к реваншу против Азербайджана (фото) |
Главное Культура

Азербайджан провел День культуры в Таллинне (фото)

Азербайджан провел День культуры в Таллинне (фото)

В столице Эстонии в рамках Дней национальных культур 2024 с большим успехом прошел День азербайджанской культуры. Мероприятие было организовано в Доме Братства Черноголовых, его инициатором выступил художник Ровшан Гулиев.

В организации праздника приняли участие Интеграционный фонд, Управление культуры и спорта и Комитет азербайджанской диаспоры, сообщает «Азертадж».

Специальным гостем вечера стал Мубариз Алиев, приехавший из Баку, чтобы исполнить для таллиннской аудитории мелодии на традиционном азербайджанском инструменте – сазе. Также на мероприятии выступили: музыкант Эльнур Иманов, исполнивший фольклорные произведения на гармони, и танцевальный коллектив «Грация». Особым украшением вечера стало выступление эстонского коллектива «Леесикад», который исполнил национальные танцы Эстонии, продемонстрировав тем самым дружбу и культурное разнообразие двух народов.

Мероприятие посетило большое количество зрителей. Среди почетных гостей присутствовала Рийна Солман, председатель парламентской группы Азербайджана, которая выразила слова благодарности за дружеские отношения и поддержку культурного диалога. Также мероприятие посетили гости из Германии и Финляндии, что придало празднику международный характер.

Организаторы угостили всех пришедших национальными азербайджанскими блюдами и сладостями, а также гранатовым соком и вином.

Теги:
Из этой рубрики
Скончался легендарный барабанщик из ABBA
Культура

Скончался легендарный барабанщик из ABBA

2024/09/23, 18:43
Азербайджан провел День культуры в Таллинне (фото)
Культура

Азербайджан провел День культуры в Таллинне (фото)

2024/09/23, 18:14
Ушла из жизни Заслуженная артистка Азербайджана
Культура

Ушла из жизни Заслуженная артистка Азербайджана

2024/09/22, 12:39
Продолжение фильма «28 дней спустя» сняли на iPhone 15
Культура

Продолжение фильма «28 дней спустя» сняли на iPhone 15

2024/09/20, 12:25
Алиева показала дом-музей Гаджибейли после реставрации (видео)
Культура

Алиева показала дом-музей Гаджибейли после реставрации (видео)

2024/09/19, 20:10
Сегодня день рождения Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева
Культура

Сегодня день рождения Узеира Гаджибекова и Муслима Магомаева

2024/09/18, 00:04
Азербайджан увеличит расходы на культуру на 10,4%
Культура

Азербайджан увеличит расходы на культуру на 10,4%

2024/09/17, 21:19
Бюльбюльоглу стал Народным артистом Башкортостана
Культура

Бюльбюльоглу стал Народным артистом Башкортостана

2024/09/17, 19:12
Умер брат Майкла Джексона
Культура

Умер брат Майкла Джексона

2024/09/16, 11:16