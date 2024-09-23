Азербайджан провел День культуры в Таллинне (фото)

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В столице Эстонии в рамках Дней национальных культур 2024 с большим успехом прошел День азербайджанской культуры. Мероприятие было организовано в Доме Братства Черноголовых, его инициатором выступил художник Ровшан Гулиев.

В организации праздника приняли участие Интеграционный фонд, Управление культуры и спорта и Комитет азербайджанской диаспоры, сообщает «Азертадж».

Специальным гостем вечера стал Мубариз Алиев, приехавший из Баку, чтобы исполнить для таллиннской аудитории мелодии на традиционном азербайджанском инструменте – сазе. Также на мероприятии выступили: музыкант Эльнур Иманов, исполнивший фольклорные произведения на гармони, и танцевальный коллектив «Грация». Особым украшением вечера стало выступление эстонского коллектива «Леесикад», который исполнил национальные танцы Эстонии, продемонстрировав тем самым дружбу и культурное разнообразие двух народов.

Мероприятие посетило большое количество зрителей. Среди почетных гостей присутствовала Рийна Солман, председатель парламентской группы Азербайджана, которая выразила слова благодарности за дружеские отношения и поддержку культурного диалога. Также мероприятие посетили гости из Германии и Финляндии, что придало празднику международный характер.

Организаторы угостили всех пришедших национальными азербайджанскими блюдами и сладостями, а также гранатовым соком и вином.